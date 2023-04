Donald Trump hehkutti Venäjän diktaattoria: "Putin on todella fiksu, hänellä oli ehkä huono vuosi"

– Trump on vakuuttanut jatkavansa kampanjointia, vaikka hänet tuomittaisiin. Yhdysvaltain laki ei millään tavalla estä sitä, etteikö vankilasta voisi kampanjoida. Kansa on aika jakaantunut näistä hänen syytteistään, Karppinen kertoo.

– Täällä on huolestuneena osa seurannut tätä Trumpin Ukraina-kommenttia myös Yhdysvaltain hallinnon ulkopuolella, että Biden ja Yhdysvallat olisi liikaa sitoutunut tukemaan Ukrainaa. Trump on nimittäin tällä hetkellä vahvin presidenttiehdokas republikaaneille. Tämän pelätään lähettävän viestin, että se olisi Trumpin ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen linja. Trumphan puhui tässä kommentissa omille kannattajilleen, siellä on kasvavaa tyytymättömyyttä siitä, kuinka paljon Yhdysvallat antaa Ukrainalle rahaa, Karppinen kertoo.

– Putin on todella fiksu, hänellä oli ehkä huono vuosi. Mitä me teemme, jos Venäjä onnistuu valtaamaan koko Ukrainan? Koska Biden on niin sitoutunut tukemaan Ukrainan tukemiseen? On ihmisiä, jotka sanovat, ettei Ukraina voi voittaa sotaa Venäjää vastaan, Trump sanoi.