Dina Zirlott joutui synnyttämään raiskaajansa lapsen Alabamassa – "Tunnen surua ja vihaa aborttilain säätäjiä kohtaan"

– Olen Alabamasta ja synnytin raiskaajani lapsen, koska en saanut aborttia, näin kirjoittaa Dina Zirlott The Huffington Post -uutissivustolla. Hän on kertonut kokemastaan ennenkin, mutta Alabaman uusi tiukka aborttilaki on palauttanut kipeät muistot jälleen mieleen.