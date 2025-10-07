Karmea ilmailuonnettomuus tallentui autoilijan kameraan Yhdysvaltojen Kaliforniassa.
Lääkärihelikopteri putosi moottoritielle maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Turmassa loukkaantui vakavasti kolme ihmistä.
Sacramentolaisella moottoritiellä autollaan ajanut Davyd Bychkoviak kuvasi karmean onnettomuuden, jossa olisi voinut käydä paljon pahemmin.
– Useat olisivat kuolleet, jos se olisi pudonnut autojen sekaan, Bychkoviak arvioi ViralPress-uutiskanavalle.
Bychkoviak kertoo tunteneensa voimakkaan ilmavirran helikopterin pudotessa vain metrien päähän miehen autosta.
– Se puhalsi pölyä naamaani.
Lähde: Reuters / ViralPress