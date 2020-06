Danske Bank ennustaa Suomen talouteen 5,5 prosentin laskua – "ripeä nousu edellyttää onnistuneita elvytystoimia ja kansainvälisen kysynnän toipumista"

Ennuste on asteen optimistisempi kuin Akavan ajatus- ja tutkimuspaja Akava Worksilla. Se ennakoi eilen, että Suomen bkt notkahtaisi tänä vuonna 6,5 prosenttia. Kahden ennusteen arvio ensi vuoden palautumisesta on sama. Pankin mukaan velkaraha on torjunut yritysten konkurssiaallon. Se kuitenkin huomauttaa, että vientiteollisuuden tilanne on heikkenemässä vuoden toisella puoliskolla. Sen sijaan kotimaista kulutuskysyntää tukee se, että palkat nousevat selvästi inflaatiota nopeammin.