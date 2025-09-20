Ruotsin Daniel Ståhl räväytti kiekonheiton MM-karsinnassa huipputuloksen 69,90 ja eteni sunnuntain finaaliin. Maailmanennätysmies Mykolas Alekna oli vaikeuksissa.
Ståhlin heitto on historian pisin MM-karsintaheitto.
– Suurenmoista, Ståhl kommentoi Aftonbladetin mukaan.
– Se oli urani pisin karsintaheitto. Räjähtävä, rytmikäs heitto, jossa ajoitus oli kohdallaan. Sellainen, jota olen yrittänyt saada koko kesän.
Heiton jälkeen Ståhlilta nähtiin pienet tanssiliikkeet finaalipaikan kunniaksi.
– Totta kai sitä on todella iloinen, jos heittää lähes 70 metriä, joten tarjoan teille tuon. Pitää olla myös kivaa, tämä on showta, Ståhl iloitsi.
Liettuen ME-mies Mykolas Aleknalla oli yllättäviä haasteita Tokion aamun karsinnassa, sillä hän joutui käyttämään kaikki kolme heittoa. Parhaalla tuli kuitenkin hyvä tulos 65,39. Hän oli oman karsintaryhmänsä neljäs, joten Alekna selvinnee finaaliin.
Toinen karsintaryhmä on vielä heittämättä. Karsintaraja on 66,50.