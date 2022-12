Dallasissa huimaa suomalaisloistoa – Roope Hintzin aisaparin tehotahti häkellyttävällä tasolla

Puolustaja Miro Heiskanen puolestaan summasi kolme syöttöpistettä, yksi näistä Joel Kivirannan 3-0-osumaan. Heiskasella on 21 ottelussa kasassa 3+16=19 pinnaa.

Hintzin ketjukaverilla Robertsonilla on käynnissä peräti 17 ottelun mittainen pisteputki. Sen aikana yhdysvaltalainen on mättänyt pisteet 20+12=32. Hän on koko liigan tehopörssin kakkosena.