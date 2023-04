Miro Heiskanen entistä lähempänä kovaa suomalaisennätystä NHL:ssä – Roope Hintz hirmuvedossa murskavoitossa

Hintzin ohella Dallasin puolustaja Miro Heiskanen oli iskussa ja syötti kaksi maalia. Heiskasella on nyt kasassa tehot 11+60, ja hän on enää kahden pisteen päässä Reijo Ruotsalaisen kaikkien aikojen suomalaispuolustajien piste-ennätyksestä. Ruotsalainen teki kaudella 1984–85 New York Rangersissa 73 pistettä.