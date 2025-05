Dallas uppoamassa – Mikko Rantanen ruoski pelin jälkeen: "En ole pystynyt"

Dallas Starsin Mikko Rantanen myönsi turhautuneensa siitä, ettei Dallas hyvästä alusta huolimatta saanut aikaan aikaan ottelun avausmaalia läntisen konferenssin neljännessä loppuottelussa.

Edmonton voitti ottelun maalein 4–1 ja siirtyi sarjassa 3–1-johtoon.

– Näin se on mennyt kahdessa viime pelissä. Meillä on vaikeuksia saada ensimmäistä maalia, joka olisi tärkeä pudotuspeleissä, jotta pääsisimme pelaamaan johtoasemassa, Rantanen sanoi Dallasin verkkosivujen videohaastattelussa.

Ottelusarja jatkuu Dallasissa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

– Nyt on aika nollata tilanne. Tämä ei ole ohi ennen kuin jompi kumpi voittaa neljä ottelua. Nyt menemme kotijäälle ja yritämme edetä peli kerrallaan, Rantanen sanoi.

Rantanen jäi neljännessä pelissä vaille tehomerkintöjä ja plus-miinus-lukemaan –2.

– En ole pystynyt auttamaan joukkuetta niin paljon kuin olisi tarvittu voittamiseen. Nyt yritän löytää keinon saada muutama pomppu ja voittaa peli, Rantanen sanoi.

Mikko Rantanen tarvitsisi yhden maalin noustakseen Teemu Selänteen (44 maalia) rinnalle kaikkien aikojen kolmanneksi eniten pudotuspeleissä maaleja tehneenä suomalaispelaajana. Edellä ovat vain Jari Kurri (106) ja Esa Tikkanen (72).Perry Nelson

Ottelusarjassa toistaiseksi kaksi syöttöpistettä kerännyt Rantanen myönsi tehottomuuden saattaneen johtaa liikaan yrittämiseen.

– Ehkä meidän pitäisi rentoutua kiekon kanssa. Olemme ehkä yrittäneet laukoa liiankin kovaa ja yrittäneet liikaa hyökkäyksissä.

Puolustaja Miro Heiskanen etsi Starsin tämän kauden aiemmista vahvoista otteista uskoa siihen, että joukkue pystyisi nousemaan vielä ottelusarjan voittoon.

– Tietenkin tämä on turhauttavaa, mutta ottelusarja jatkuu yhä, joten nyt meidän täytyy vain palata kotiin ja ottaa voitto, Heiskanen sanoi.

Dallasin valmentaja Pete DeBoerin mielestä ottelu ratkesi Starsin vaikeuksiin maalinteossa ja alivoimapelissä.

– Kun pelaa sellaisen ensimmäisen erän kuin me eikä ole tasoissa tai johdossa, vaan maalin jäljessä, on vaikea paikka. Toinen iso asia on tietenkin alivoimapeli. Meidän täytyy saada jäähyjä tapettua, DeBoer sanoi.

