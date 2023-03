Dallas raivosi kaksinumeroiset tauluun NHL:ssä, suomalaisille hyvä pistepotti – Erik Haulan lento kiihtyy

Ottelu repesi totaalisesti kolmannessa erässä, kun Dallas mätti kiekon viidesti verkkoon. Joukkue on voiton myötä pisteen päässä läntisen konferenssin piikkipaikasta.

Erik Haula pisteputkessa

New Jersey Devils voitti Washington Capitalsin vieraissa 3–2 voittolaukauskilpailun päätteeksi. New Jerseyn suomalaishyökkääjä Erik Haula teki joukkueensa toisen maalin.

Porilainen on äitynyt viime peleissä mainioon vireeseen, sillä Haula on tehnyt kolmessa edellissä ottelussa tehopisteet 3+3. Hän naulasi kolmannen osumansa kahteen otteluun. Haulan pistesaldo tältä kaudelta on nyt 8+25.