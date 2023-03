Ville Husso torjui Detroitin synkän putken poikki NHL:ssä – pudotuspeliunelma sai happea

Ottelu oli Detroitille tärkeä, sillä joukkue haaveilee yhä pudotuspelipaikasta ja kaipaa kipeästi pisteitä. Chicago puolestaan on yksi sarjan heikoimmista joukkueista.

Detroit on itäisessä konferenssissa 13:s. Runkosarjaa on pelaamatta vielä 18 ottelua, joten pudotuspelipaikkaan on edelleen realistinen mahdollisuus.