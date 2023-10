Lilliputtivastus meni Tanskan nuoren tähden ihon alle – älähti poikkeuksellisen kovan syytöksen

Puheenpartta ottelun jälkeen on riittänyt. Myös Höjlundin osalta.

"Voimme yhtä hyvin yrittää tuhota uran"

– Kyllä, mutta voin sanoa, että minun mielestäni on epäkunnioittavaa, että he lyövät ja repivät, Höjlund vastasi.

– He ajattelivat: "No, hyvä on, voimme yhtä hyvin yrittää tuhota uran."