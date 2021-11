Connor McDavidin pistetahtikin kalpenee tämän rinnalla – hirmuvireessä oleva joukkuekaveri teki NHL-historiaa

Edellisen kerran 20 maalin ja syötön rajan on rikkonut yhtä monessa pelissä Mario Lemieux kaudella 1992–1993. Kaiken kaikkiaan vain viisi muuta pelaaja on yltänyt kaksikymppisille lukemille maali- ja syöttösarakkeessa ensimmäisen 20 pelin aikana.

Saksalaispelaaja on huimassa yli kahden pisteen per peli -tahdissa, jonka rinnalla Connor McDavidinkin pistetahti kalpenee. McDavid on mättänyt näyttäviä maaleja illasta toiseen, mutta joukkuekaveri Draisaitl on ollut huomattavasti tehokkaampi maalipaikoissaan lähes 30:n laukaisuprosentilla.