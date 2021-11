Florida jyrää ilman Aleksander Barkoviakin – sivuaa jo 58 vuotta vanhaa NHL-ennätystä

Putki sivuaa NHL:n ennätystä kauden alusta lukien otetuissa kotivoitoissa. Ainoana joukkueena vastaavassa on onnistunut kauden 1963–1964 Chicago Blackhawks, jonka ennätyksen rikkomista Florida pääsee yrittämään Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä Seattle Krakenia vastaan.

Philadelphia-ottelu oli Floridalle neljäs ilman kapteeniaan Aleksander Barkovia, joka loukkasi polvensa viikko sitten New York Islandersia vastaan pelatussa ottelussa. Florida on voittanut Barkovin loukkaantumisen jälkeen kaikki neljä otteluaan, Islanders-ottelun mukaan lukien, ja joukkue on NHL:n kärjessä.