Chicago Blackhawksin kanadalaishyökkääjä Connor Bedard oli perjantain NHL-kierroksen tehokkain pelaaja. Bedardin tilastoihin kirjattiin maali ja kolme syöttöä, kun Blackhawks löylytti vieraskentällä Calgary Flamesia maalein 4–0.

Bedard sai syöttöpisteet vierasjoukkueen kolmesta ensimmäisestä maalista ja kruunasi neljän tehopisteen iltansa upealla maalillaan pari minuuttia ennen ottelun loppua.

Bedard kaappasi tilanteessa kiekon Morgan Frostilta, rynnisti vastustajan siniviivalta läpiajoon ja laittoi kiekon Flamesin maalia vartioineen Dustin Wolfin selän taakse.

Bedard, 20, on saanut tehopisteitä Chicagon seitsemästä viime pelistä ja hän pyrähti perjantain saalillaan NHL:n pistepörssin kärkipaikalle. Hänellä on kauden 15 ottelusta 22 tehopistettä kahdeksasta maalista ja 14 syötöstä.