Kolme miestä teloitettiin julkisesti syytettynä yhteistyön tekemisestä Israelin kanssa.

Uutistoimisto Reuters on välittänyt uutispalvelussaan videon, jolla kolme miestä teloitetaan väkijoukon edessä Gazassa.

Sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla nähdään naamioitu mies, joka varoittaa "kaikkia yhteistyöntekijöitä" ennen kuin kolme polvillaan ja silmät peitettynä olevaa miestä potkitaan vatsalleen ja ammutaan väkijoukon edessä. Miehiä syytettiin yhteistyön tekemisestä Israelin kanssa.

Hamasin mukaan teloitukset tapahtuivat viime sunnuntaina Hamasin ja muiden militanttien toimesta.

Reuters on varmistanut videon kuvauspaikan Gazan kaupunkiin, mutta ei ole pystynyt varmistamaan sen kuvausajankohtaa.

Videolla näkyviä yksityiskohtia verrattiin muun muassa satelliittikuviin aitouden varmistamiseksi. Osa aseistetuista miehistä käytti myös Hamasin taistelijoiden univormuja.

Teloitusvideo on hyvin graafinen esimerkki Hamasin sodan aikaisista julkisista rangaistuksista, joilla äärijärjestö pyrkii tukahduttamaan sisäiset uhkat ja yhteistyön Israelin kanssa.

Sisäinen vastarinta kasvaa

Kaksi vuotta Gazan sodan alkamisen jälkeen ja Hamasin ollessa jatkuvan israelilaisen sotilaallisen paineen alla, Gazassa on alkanut toimia pienempiäkin aseistautuneita palestiinalaisryhmiä.

Nämä ryhmät vastustavat Hamasia ja niiden on väitetty toimivan Israelin tuella, paikallisten asukkaiden ja molempia ryhmiä lähellä olevien mukaan.

– Hamasilla on varmasti huoli näistä aseellisista ryhmistä ja näitä ryhmiä johtavat henkilöt, jotka kantavat kaunaa Hamasia kohtaan, kommentoi poliittinen analyytikko Akram Attallah.

Attallah kertoo, että nämä palestiinalaisryhmät ovat toteuttaneet muun muassa kidnappauksia ja liikkuneet Hamasin alueilla.

– Nämä ryhmät ovat kostomielessä liikkeellä, eivät vaihtoehtoisena hallintona.

Israelin armeija ei ole kommentoinut tapausta.