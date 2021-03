CNN: Donald ja Melania Trump saivat koronarokotteen tammikuussa – "Kuinka kivuton rokotus onkaan"

Median mukaan on epäselvää, mitä rokotetta pariskunta sai ja kuinka monta annosta he ovat saaneet.

Trump oli lokakuussa sairaalahoidossa saatuaan koronavirustartunnan. Niin ikään Melania Trump on aiemmin saanut tartunnan.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä tartuntoja maailmassa. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Kuolleita on yli puoli miljoonaa. Tartunnan on saanut yli 28,6 miljoonaa ihmistä.