Cher kärsi ensimmäisen keskenmenonsa 18-vuotiaana: "Huusin kivusta"

Laulaja Cher, 76, paljasti maanantaina 18. heinäkuuta Twitterissä, että oli 18-vuotias, kun sai ensimmäisen keskenmenonsa. Hän oli tuolloin yhdessä popmuusikko Sonny Bonon kanssa. Yhteensä Cher on saanut kolme keskenmenoa.

Cherillä on kaksi lasta: Chaz Bono Sonnyn kanssa ja Elijah Blue Allman toisen aviomiehensä Gregg Allmanin kanssa. Cher ja Sonny olivat naimisissa 1964–1975 ja Cher ja Gregg puolestaan 1975–1979.

Cherin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Believe vuodelta 1998 ja If I Could Turn Back Time vuodelta 1989.