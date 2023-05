Charlesin kruunajaisiin kiikutettiin "Kohtalon kivi", joka ei ole poistunut Skotlannista 25 vuoteen – erikoinen lohkare sai oman tervetuliaisseremoniansa Lontoossa

Kivellä on merkittävä rooli, sillä se tulee olemaan seremonian aikana osana kruunajaistuolia. The Crown Chronicles -sivuston mukaan Stone of Destiny on punaisesta hiekkakivestä koostuva lohkare, joka painaa noin 152 kiloa. Se on ollut jo vuosisatojen ajan ollut mukana kruunaamassa Skotlannin, Englannin ja myöhemmin Ison-Britannian monarkkeja.