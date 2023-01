Channing Tatumille tehtiin valheenpaljastuskoe – näin näyttelijä vastasi, kun puheeksi tuli Jennifer Lopez ja strippaaminen: "Laittaisin kaiken peliin"

Yhdysvaltalaislehti Vanity Fair suoritti näyttelijä Channing Tatumi lle, 42, valheenpaljastuskokeen kuvaten tuloksen videolle, joka on huvittanut julkaisunsa jälkeen laajalti. Valheenpaljastustestissä Tatumilta muun muassa tiedusteltiin, että onko hän mielestään parempi strippari, kuin näyttelijä Joe Manganiello.

Sekä Tatum että Manganiello ovat kumpikin tähdittäneet strippiklubeille sijoittuvia Magic Mike -elokuvia, mutta Tatum itse on työskennellyt stripparina myös oikeassa elämässä ennen uraansa näyttelijänä. Tatum jatkoi vastaustaan toteamalla, että mikäli sanakirjasta katsoisi sanaa "mies" ja vieressä olisi kuva "täydellisestä miesoletetusta", olisi siinä Tatumin mukaan todennäköisesti Manganiellon kuva.

– Hän on oudon virheetön. Mutta mitä tulee strippaamiseen, laitan itseni hänen yläpuolelleen tanssimielessä.

Haastattelija jatkoi tiedustelemalla, onko Tatum mielestään myös parempi strippari, kuin Jennifer Lopez , joka on esittänyt itse stripparia vuoden 2019 elokuvassa Hustlers.

Magic Mike -elokuvia on tehty kaikkiaan kolme kappaletta, joista viimeinen Magic Mike's Last Dance ilmestyi vuonna 2022. Tatum on kertonut olleensa aikeissa kieltäytyä kolmannen elokuvan kuvaamisesta, sillä hänen mukaansa rooliin valmistautuminen vaati äärimmäisen rankkaa dieettiä, jonka myötä hänen olisi täytynyt kertomansa mukaan "näännyttää itsensä".