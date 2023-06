Carolina Hurricanes naulasi pitkän sopimuksen tähtihyökkääjän kanssa

Hurricanesin kapteenistossa koko kymmenvuotisen Carolina-pestinsä ajan toimineen ja ykköskapteenin C-kirjainta vuodesta 2019 lähtien kantaneen Staalin, 34, tuore jatkodiili kattaa neljä kautta eli kauden 2026–27 loppuun. Sopimus sisältää myös siirtoja estävät pykälät. Jatkosopimuksen kokonaisarvo on 11,6 miljoonaa dollaria.

Staal tuli Carolinaan Pittsburgh Penguinsista kaudeksi 2012–13. Hän on pelannut Carolinassa 742 runkosarjaottelua pistein 397 (155+242), ja hän on seurahistorian toiseksi eniten otteluita pelannut ja seuran kaikkien aikojen pistetilaston neljäs. Koko NHL-urallaan Staal on pelannut 1 173 ottelua ja tehnyt niissä 645 pistettä (275+370).