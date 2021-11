Cannesiin valittu suomalaisdokumentti tarkastelee ilmastonmuutosta tavallisten ihmisten kautta – "He eivät pääse pakoon ilmastoituihin huoneisiin"

Invisible Demons - Tuhon merkit -dokumenttielokuva kuvaa talouskasvun, saasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Intian Delhissä asuvien ihmisten elämässä. Se on ensimmäinen suomalaisdokumentti, joka on valittiin Cannesin elokuvajuhlille. Elokuva on lähdössä maailmanlaajuiseen levitykseen.