Business Finlandissa paljastui uusi miljoonapuhallus

Business Finland epäilee Finpron Kiinan-tytäryhtiön FinChin entisen työntekijän syyllistyneen taloudellisiin väärinkäytöksiin.

Asia tuli Business Finlandin tietoon toukokuussa, kun FinChin toimintaa oli selvitetty laajemman, tulevaisuuden toimintaan liittyvän tarkastelun yhteydessä.

Tällä hetkellä väärinkäytösten suuruudeksi epäillään noin miljoonaa euroa. Niiden epäillään tapahtuneen Kiinassa vuosina 2017–2018.

FinChin entistä työntekijää vastaan on aloitettu rikosprosessi asian selvittämiseksi, ja mahdollisesti yhtiöstä epäasianmukaisesti ohjattujen varojen takaisin saamiseksi. Business Finlandin mukaan Shanghain poliisille luovutettiin raportti elokuussa.

– Kyse on paikallisesta yhtiöstä, joka toimii Kiinassa paikallisten lakien mukaan. Tämänhetkisillä tiedoillamme linkkiä Suomeen ei ole, eli toimivaltainen viranomainen on siellä Kiinan päässä, Business Finlandin juridisista ja hallinnollisista asioista vastaava johtaja Marianne Asikainen kertoo STT:lle.

Pieni yhtiö

Asikainen ei kommentoi, onko väärinkäytöksistä epäilty Suomen vai Kiinan kansalainen. Hänen mukaansa FinChi on pieni yhtiö, jossa työskentelee muutamia ihmisiä.

– Se, mitä me voimme tässä kohdassa julkisuuteen kertoa on se, että hän on tehnyt paikallisessa yhtiössä muun muassa kirjanpitoon liittyviä tehtäviä.

Asikaisen mukaan epäilty työskenteli FinChissä vielä epäilyjen ilmetessä.

FinChi perustettiin vuonna 2005 helpottamaan suomalaisyritysten pääsyä Kiinan markkinoille. Kiinassa maksullisia palveluja tarjoava yritys rahoittaa liiketoimintansa asiakkailta perittävillä palveluveloituksilla.

Business Finland ostaa tytäryhtiöltään palveluita, muttei rahoita varsinaista FinChin toimintaa. Business Finlandin mukaan näin ollen kyse ei ole Suomen valtion rahoista tai siitä, että mahdollinen väärinkäytös kohdistuisi suoraan Suomen valtioon.

FinChissä on suoritettu Business Finlandin mukaan vuosittain tilintarkastus, eikä väärinkäytökseen viittaavaa toimintaa ole tullut esiin sen perusteella.

Toinenkin epäily

Business Finland on aiemmin kertonut epäilevänsä Finpron entistä työntekijää Yhdysvalloissa taloudellisista väärinkäytöksistä vuosina 2011–2017. Business Finland epäilee tämän siirtäneen työnantajan rahoja henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Konserni nosti asiasta Yhdysvalloissa siviilikanteen vuonna 2018. Sittemmin asia on siirtynyt konkurssituomioistuimeen, sillä väärinkäytöksistä epäilty on jättänyt henkilökohtaisen konkurssihakemuksen. Asikaisen mukaan asian käsittely on yhä kesken konkurssituomioistuimessa.

Myös keskusrikospoliisilla on käynnissä esitutkinta kyseisen väärinkäytösepäilyn tiimoilta. Tutkinnanjohtaja Otto Hiltunen kertoo STT:lle sähköpostitse, että esitutkinta on kesken ja koskee tällä hetkellä epäiltyä törkeää kavallusta.

Asikaisen mukaan epäiltyjen väärinkäytösten tapahtuma-aikoina varsinkin Finprossa oli paljon muutoksia.

– Ajat, jolloin muutoksia tapahtuu paljon, ovat riskikohtia organisaatiossa. Silloin valvontatoimenpiteisiin pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota, Asikainen sanoo.

– Yksi ihan inhimillinen piirre on myös se, että työntekijöihin on luotettu. Voi olla, että tämäntyyppiselläkin asialla on ollut vaikutusta (epäiltyihin väärinkäytöksiin).