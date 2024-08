Business Finland aloittaa muutosneuvottelut Visit Finland -toiminnossaan

Rahoituksen supistumisen seurauksena Visit Finlandissa tarjolla olevan työn määrä tulisi vähenemään olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajan arvion mukaan sopeutustarve on enintään 20 henkilötyövuotta. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 50 henkilöä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Business Finlandissa toimiva Visit Finland edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvua ja kehittämistä sekä Suomen kiinnostavuutta kansainvälisesti kestävänä ja houkuttelevana matkakohteena. Tehtävänä on myös edesauttaa yritysten, yritysryhmien ja Suomen matkailualueiden kestävää kansainvälistä kasvua.

– Tämä on dramaattinen isku koko Suomen matkailuelinkeinolle ja olemme tilanteesta erittäin pahoillamme. Geopoliittinen maailmatilanne on koetellut Suomen matkailua rajummin kuin muita Pohjoismaita ja Suomen kilpailuasema matkailukohteena on merkittävästi heikentynyt tilanteen myötä, kertoo palvelualueen johtaja Johanna Jäkälä Business Finlandista.