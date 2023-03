"Bull" Mentulalta udellaan tiuhaan yhtä kysymystä – täräyttää suoraan: "Yhtä normi asia kuin paskalla käynti"

– Kaikki on hyvin. Töitä on paljon. Koko ajan keksitään uusia juttuja. Pojat kasvavat kotona kovaa, Mentula sanoo ja viittaa Maru-vaimonsa kanssa saamiinsa vuonna 2017 syntyneeseen Romeoon sekä 2019 syntyneeseen Robiniin.

– Suurin muutos on se, että treeni kuuluu päivään mutta nyt kaikki ei pyöri treenin ympärillä. Päivää ei rakenneta treenin ympärille niin kuin tehtiin parikymmentä vuotta, vaan treeni sovelletaan päivään, "Bull" valottaa päälaelleen kääntynyttä filosofiaa.

Mutta silti, kun lajille vuosikymmenien saatossa valtavasti uhranneesta Mentulasta on kyse, treenaamista ei missään nimessä poiskaan jätetä.

– Minulta on kysytty monesti, milloin sinä rupeat vähentämään ja milloin sinä lopetat. Se (treenaaminen) on minulle kuitenkin luontainen juttu. En minä halua lopettaa paskalla käyntiäkään. Se olisi aika synkkä tapahtuma. Minulle kuntosaliharjoittelu on yhtä normi asia kuin paskalla käynti, Mentula täräyttää.