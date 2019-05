Brysselissä alkoi nimitysruljanssi – Sipilä: "Suomella on kaksi kovaa nimeä ehdolla EKP:hen"

EKP:n pääjohtajaksi on spekulaatioissa ollut esillä enää kourallinen nimiä, kuten Saksan keskuspankin pääjohtaja Jens Weidmann, ranskalainen EKP:n johtokunnan jäsen Benoît Coeuré, sekä suomalaiset, Ekp:n neuvoston jäsen Erkki Liikanen ja Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn.

EKP:n johtajanimityspeli alkaa virallisesti heinäkuussa Ecofinin kokouksessa. Ecofin on EU:n kaikkien jäsenmaiden valtiovarainministerien neuvosto.

Sipilän mukaan voi olla hyvä, että Suomella on kaksi ehdokasta, koska kyseessä on enemmän asiantuntijatehtävä kuin poliittinen virka. Hän muistutti, että nimitys riippuu muista nimityksistä, kyseessä on paketti.