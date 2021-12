Bruce Springsteen myi musiikkinsa oikeudet – massiivinen kauppahinta saattoi tehdä historiaa

Rockin kestomenestyjä Bruce Springsteen , 72, on myynyt mediatietojen mukaan musiikkinsa oikeudet Sony-yhtiölle. Asiasta uutisoivat torstaina New York Times ja Billboard.

MTV Oy, All rights reserved

MTV Oy, All rights reserved

Kummankin median mukaan "Pomo" nettosi diilissä arviolta 500 miljoonaa dollaria, mikä vastaa runsasta 440:tä miljoonaa euroa. Sony ei uutistoimisto AFP:n mukaan kommentoinut torstaina tietoa myynnistä. New York Timesin mukaan kauppa saattaa olla taloushistorian suurin taiteilijan tuotannosta tehty myyntisopimus.

Yli 150 miljoonaa levyä myyneen Bruce Springsteenin hitteihin lukeutuvat kappaleet Born To Run, Dancing in the Dark sekä Hungry Heart.