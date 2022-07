Bruce Springsteenistä tuli ensimmäistä kertaa isoisä

/All Over Press

/All Over Press

Kuva on kerännyt valtavasti onnitteluja.

Bruce ja Patti juhlivat 31. hääpäiväänsä 8. kesäkuuta. Heillä on Samin lisäksi myös tytär Jessica Springsteen, 30, ja poika Evan Springsteen, 31. Jessica juhli vuonna 2021 olympiahopeamitalia esteratsastuksessa Tokiossa.

Brucen yksi tunnetuimmista kappaleista on Dancing In the Dark vuodelta 1984.