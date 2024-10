USA:n vaaleissa tahti kiihtyy: Harrisin tilaisuudessa tänään mukana Obama ja Springsteen

Demokraattien presidenttiehdokkaan Kamala Harrisin on määrä pitää tänään torstaina Atlantassa vaalitilaisuus, jossa on ensimmäistä kertaa mukana myös entinen presidentti Barack Obama . Tähtikaartin täydentää jo edellisissäkin vaaleissa demokraattien ehdokkaita tukenut veteraanirokkari Bruce Springsteen .

Republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin on puolestaan määrä pitää Harrisin talouspolitiikkaa ruotiva vaalitilaisuus Tempessä Arizonassa.

– Varapresidentti Harris on tehnyt amerikkalaisesta unelmasta omistaa oma koti mahdottoman nuorille amerikkalaisille ja perheille, kampanjan tiedotteessa pohjustettiin.

"Trump on fasisti"

Harris sanoi keskiviikon vaalitilaisuudessa uskovansa, että Trump on fasisti. Väitteiden lähtökohtana on Trumpin presidenttikautena Valkoisessa talossa kansliapäällikkönä toimineen John Kellyn New York Timesin haastattelu, jossa Kelly sanoi Trumpin useasti puhuneen Adolf Hitleristä ihailevaan sävyyn.