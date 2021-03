Brittimuunnos on voinut sairastuttaa kissoja ja koiria ulkomailla – voiko lemmikkini tartuttaa virusta eteenpäin? Lue vastaukset 12 kysymykseen eläinten koronaviruksesta

– Kyllä, varovaisuutta noudattaen. Koronavirustauti tarttuu ihmisestä toiseen, ja tartunnan siirtyminen eläimestä ihmiseen on hyvin harvinaista. Riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että kissoja, hamstereita, kaneja tai frettejä ei viedä hoitoon riskiryhmään kuuluville henkilöille, jos omistajalla epäillään COVID-19-tartuntaa. Koronaviruspotilaiden kissat tulisi pitää sisällä.

– Riippuu lemmikistä. Kissat, fretit, kanit ja hamsterit ovat koeolosuhteissa tartuttaneet virusta eteenpäin muihin eläimiin. Eläimen sairaus on usein oireeton tai vähäoireinen. Tartunnan siirtyminen eläimestä ihmiseen on hyvin epätodennäköistä mutta mahdollista.

8. Jos koirallani on flunssan oireita, voimmeko ulkoilla koirani kanssa koirapuistossa, jossa on muita koiria?

– Et. Eläimillä tunnetaan paljon erilaisia hengitystieoireita aiheuttavia viruksia ja bakteereita ja näitä tavanomaisia taudinaiheuttajia kiertää myös Suomen lemmikkieläimissä runsaasti. SARS-CoV-2-virus tarttuu kuitenkin koiriin huonosti. Jos koiralla on flunssan oireita, on kyseessä todennäköisemmin esim. kennelyskä kuin COVID-19- tauti. Kennelyskä on hyvin helposti tarttuva, joten koira on syytä pitää erossa muista koirista vielä pari viikkoa oireiden loppumisen jälkeen.