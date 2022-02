Brittilehden irvokas otsikointi Therese Johaugin olympiakullasta oli liikaa – joukkuetoverit riensivät puolustamaan norjalaistähteä: "Epäreilua"

Johaug voitti lauantaina uransa ensimmäisen henkilökohtaisen olympiakullan. Hän oli sivussa edellisistä olympialaisista kilpailukiellon takia. Norjalainen oli ylivoimainen ykkönen naisten yhdistelmäkilpailussa. The Guardian muisti otsikossaan Johaugin dopingkäryä.

– Se on mielestäni epäreilua, että he katsovat sitä tavallisena dopingtuomiona. Therese käsittelee asiaa hyvin ja on tottunut, Caspersen Falla totesi.