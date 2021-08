Brittiasiantuntijat varoittavat: Englannin puolittuneet koronatartunnat eivät välttämättä kerro todellisesta tilanteesta – tässä syy

Uusien koronatartuntojen määrä Englannissa on lähes puolittunut kahdessa viikossa. The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC kuitenkin kirjoittavat asiantuntijahaastatteluihin pohjaten, että täyttä varmuutta koronavirustapausten lievenemisestä ei Englannissa ole.

Yksi tilastoinnin luotettavuutta lisäävä tekijä on kansallisen tilastokeskuksen ONS:n julkaisema viikoittainen raportti, jota varten on testattu satunnaista ihmisryhmää sen selvittämiseksi, ovatko he sairaita vai eivät. Päivittäisten tartuntamäärien lisäksi on seurattava sairaalapotilaiden ja koronaan kuolleiden määrää. On myös oireettomia tartunnan saaneita, jotka eivät hakeudu testeihin.