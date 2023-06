Briteissä asuva Love Island -sinkku Mikaela, 27, etsii vierelleen suomalaista kumppania: "Parempaa parisuhdemateriaalia kuin lontoolaiset miehet"

Love Islandin uusi tulokas Sofia, 22, on oikeusassistentti ja malli – haluaa rinnalleen tunteikkaan luonteen: "Rakastan rakastaa"

Luonne on Mikaelalle ulkonäköä merkittävämpi tekijä kumppanissa. Hänen unelmakumppaninsa on hauska, rento ja itsevarma ihminen, joka osaa ottaa tilanteen haltuun ja on huomion keskipisteenä. Hän kertoo myös kiinnostuvansa pitkistä miehistä.