39 ruumista löytyi rekasta Britanniassa – kuski pidätetty

Kuolleista 38 on aikuisia ja yksi teini-ikäinen. Heidän kuolinsyystään ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Tapauksen johdosta on käynnistetty murhatutkinta. Kuorma-autoa kuljettanut 25-vuotias Pohjois-Irlannista kotoisin oleva mies on pidätetty.

Rekka muutaman päivän maassa



– Tämä on traaginen tapaus, jossa suuri joukko ihmisiä on menettänyt henkensä. Yritämme saada nyt tutkimuksissamme selkoa, mitä on tapahtunut, ylitarkastaja Andrew Mariner Essexin poliisista sanoi.