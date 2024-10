Britannian vankilat ääriään myöten täynnä – tuhat vankia ennenaikaiseen vapauteen

Britanniassa oli tiistaina määrä päästää ennenaikaisesti vapaaksi tuhat vankia, jotta ääriään myöten täynnä oleviin vankiloihin saataisiin lisää tilaa.



Jo viime kuussa Britanniassa pääsi vankilasta ennenaikaisesti 1 700 vankia samasta syystä. Tuolloisia vapautuksia on kritisoitu, koska vapaaksi pääsi vahingossa myös vajaat 40 vankia, joita ei ollut tarkoitus vapauttaa.



Ohjelman mukaan vapaaksi pääsee sellaisia vankeja, jotka eivät ole syyllistyneet väkivalta- tai seksuaalirikoksiin. Lisäksi vankien pitää täyttää muita ehtoja ja olla suorittanut vähintään 40 prosenttia tuomiostaan.



Vankiloiden täyttymistä uudelleen pyritään estämään muun muassa elektronisen valvonnan ja kotiarestin lisäämisellä.



Britanniassa on tällä hetkellä noin 89 000 vankia. Edellisen oikeusministerin David Gauken mukaan vankien määrä kasvaa noin 4 500:lla joka vuosi. Noin 90 prosenttia vangeista on rikoksenuusijoita.