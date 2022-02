Britannian raa'at tuulet voisivat Suomeen osuessaan kaataa mökkejäkin: "Kaikkien aikojen voimakkain tuulenpuuska"

Eunice-myrskyn vuoksi miljoonia asukkaita on kehotettu pysymään kotona. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että alustavien tietojen mukaan voimakkaimmat tuulenpuuskat ovat olleet jopa 55 metriä sekunnissa.

– Jos tuo lukema osoittautuu tarkastuksessa oikeaksi, kyseessä on kaikkien aikojen voimakkain tuulenpuuska Brittien saarilla, Mäntykannas sanoo.

Suomessa korkein tuulenpuuskan nopeus on Aapeli-myrskyn aikaan vuonna 2019 mitattu 42 metriä sekunnissa.

Tämän hetken tietojen mukaan myrsky on vaatinut yhden kuolonuhrin Britanniassa. Sen lisäksi useita satoja lentoja on peruttu.

Myrsky etenemässä Keski-Eurooppaan

Tällä hetkellä myrsky on suuntaamassa kohti Keski-Eurooppaa. Pahimmalla iskuvyöhykkeellä on tänään ollut Irlanti ja Britannia, mutta viimeisimmissä havainnoissa myös Hollannin sisämaassa on raportoitu jopa yli 40 metriä sekunnissa puhaltavia tuulenpuuskia.