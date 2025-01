Eowyn-myrsky pahenee räjähdysmäisesti aamuun mennessä – Pekka Pouta: "Pahempi kuin hurrikaani"

Vastaavanlaista hirmumyrskyä on todistettu Irlannissa noin 70 vuotta sitten vuonna 1961.

Perjantaina Irlantiin saapuva myrsky ei ole lempeimmästä päästä. Meteorologi Pekka Pouta kertoo ulkomaisiin lähteisiin viitaten, että maa varautuu hurjiin tuulten nopeuksiin kohdatessaan Eowyn-myrskyn.

– Irlanti on pistetty kiinni. Koulut on kiinni, pankit on kiinni. Käytännössä kehotetaan, että ainoastaan hälytysajoneuvot liikkuvat.

Poudan mukaan noin aamuneljältä perjantaina Irlannin edustalla koetaan kovimmat Eowyn-myrskyn tuulen nopeudet – tuuli saattaa puhaltaa jopa 52 metriä sekunnissa.

Lukema vastaa toisen tai jopa kolmannen asteen hurrikaania.

Yhteen asiaan meteorologi kiinnittää huomiota myrskyennustetta tutkiessaan: Myrskyn laajuuteen.

– Pahempi kuin hurrikaani, Pouta arvioi.

Hurrikaanin voimakkaat tuulet ovat perinteisesti kapealla ja tasaisella alueella, mutta toisin on Eowyn-myrskyssä, joka on olemukseltaan aivan kuin normaali matalapaine.

– Tässä myrskyssä paha alue ulottuu paljon laajemmalle. Käytännössä myrsky voi kattaa koko Irlannin.

Eowyn-myrsky syvenee vielä tulevan yön aikana ja tuulten lopullisiin voimakkuuksiin liittyykin paljon epävarmuuksia.

– Myrsky pahenee räjähdysmäisesti ennen kuin se iskeytyy Irlantiin.

Miten Eowyn-myrsky etenee kohti Irlantia ja minne se suuntaa sen jälkeen? Millaisia vaikutuksia myrskyllä on Suomeen? Pouta kertoo jutun videolla.

