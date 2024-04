Australia: Israelin kertomat tiedot Gazassa kuolleesta avustustyöntekijästä eivät ole tarpeeksi kattavia

Armeijan mukaan kaksi upseeria on erotettu tapauksen vuoksi ja yhtä komentajaa on varoitettu.



Australian mukaan maa on tehnyt selväksi Israelille, ettei se ole saanut vielä riittävästi tietoa avustustyöntekijän kuolemaan johtaneesta tilanteesta.



Avustustyöntekijät olivat palaamassa varastolta, jonne oli purettu merireittiä pitkin tuotuja avustustarvikkeita. Tarvikkeet ja ruoka siirrettiin Israelin asevoimien mukaan yöllä, jotta nälkiintyneet siviilit eivät hyökkäisi saattueen kimppuun ryöstäen tarvikkeita ja tallautuen toistensa jalkoihin.