Nelikymppinen mies pidätettiin epäiltynä tietokoneen väärinkäyttöä koskevista rikoksista, mutta on sittemmin vapautettu takuita vastaan.
Eurooppalaisilla lentoasemilla oli lauantaina laajoja häiriöitä, joihin oli syynä verkkohyökkäys. Hyökkäys kohdistui lentokenttien lähtöselvitysjärjestelmiä toimittavaan Collins Aerospace -yhtiöön.
Reutersin mukaan Ison-Britannian poliisi ilmoitti keskiviikkona, että nelikymppinen mies pidätettiin tiistaina epäiltynä tietokoneen väärinkäyttöä koskevista rikoksista. Hänet on sittemmin vapautettu takuita vastaan.
Häiriöitä ilmeni Lontoon Heathrow'n kentällä, Brysselissä ja Berliinissä. Hyökkäys aiheutti satoja lentojen myöhästymisiä ja perumisia.