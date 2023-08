Kyberhyökkäys seisautti kriittisiä terveyspalveluita neljän osavaltion alueella Yhdysvalloissa

Kyberhyökkäys on seisauttanut kiireellistä hoitoa vaativia toimenpiteitä ja muita kriittisiä terveyspalveluita ainakin neljässä osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertovat viranomaiset.



Kalifornian, Connecticutin, Pennsylvanian ja Rhode Islandin osavaltioiden alueella yhteensä 16:ta sairaalaa operoiva Prospect Medical Holdings on kärsinyt edustajansa mukaan tietoturvaan liittyvästä ongelmasta.



Esimerkiksi Connecticutissa sijaitseva Waterburyn sairaala sanoi henkilökunnan hyödyntävän paperisia asiakirjoja, kunnes tilanne ratkeaa.



Tiedottajan mukaan vaikuttaa siltä, että kyse olisi ransomwarella eli kiristyshaittaohjelmalla tehdystä hyökkäyksestä, mutta tapauksen tutkinta on kesken.