Britannian bensakaaos: Sotilaat ryhtyvät toimiin

Hallituksen mukaan kriisin taustalla on polttoaineen valtava kysyntä ja pula kuljettajista, ei pula itse polttoaineesta. Tämä on puolestaan seurausta muun muassa maan EU-erosta ja koronaviruspandemiasta. Brexit on johtanut siihen, että maassa työskennelleitä ulkomaalaisia autonkuljettajia on palannut kotimaihinsa.