Britannia varoittaa: Konflikti uhkaa leimahtaa vahingossa Persianlahden alueella – Yhdysvaltojen ja Iranin nokittelu kiristynyt

Britannian mukaan jännitteisessä tilanteessa on vaarana, että se eskaloituu kenenkään sitä tarkoittamatta.

Yhdysvallat lisännyt sotilaskalustoa

Saudi-Arabia tai Arabiemiraatit eivät ole ottaneet kantaa siihen, kenen epäilevät olevan sabotaasin takana. Epäilyt kohdistuvat silti Iraniin, jonka ulkoministeriö on puolestaan tuominnut hyökkäykset ja vaatinut niistä kattavaa selvitystä.

Yhdysvallat on viime aikoina lähettänyt lisää sotilaskalustoa Persianlahdelle. Yhdysvalloilla on alueella lentotukialus ja B-52-pommikoneita. Viikonloppuna maa kertoi lähettävänsä niiden tueksi vielä maihinnousualuksen ja Patriot-torjuntaohjuspatteriston. Kaluston lisäystä Yhdysvallat on perustellut Iranin uhalla, muttei ole täsmentänyt, mitä sillä tarkoittaa.