Britannia jakaa kymmeniä miljardeja puntia koronatukia – apajilla myös Persianlahden upporikasta ylhäisöä ja veroja vältteleviä miljardöörejä

Jakoon sitä on mennyt jo paljon, ulkomaille veroja paenneita miljardöörejä ja Persianlahden rikkaita sheikkejä myöten.

Miljardöörienkin tukeminen on täysin pykälien mukaista. Onko se tukipaketin hengen mukaista - puntien jakaminen syvissä vaikeuksissa kärvisteleville - on toinen asia.

Saudiprinssejä tukien saajina

Guardian on listannut tuen saajiksi muiden muassa saudiprinssi Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz al-Saudin, saudiprinssi Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz al-Saudin, saudiprinssi Salman bin Sultan bin Abdul Aziz al-Saudin, ja saudiprinssi Mohammed bin Saud bin naif bin Abdulaziz al-Saudin.

Rahaa saaneiden joukossa on myös esimerkiksi entinen Qatarin emiiri sheikki Hamad bin Khalifa al-Thani ja entinen Qatarin pääministeri sheikki Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.

Dubain hallitsija Mohammed bin Rashid al-Maktoum on hänkin päässyt nauttimaan brittiveronmaksajien avokätisyydestä. Samainen henkilö tunnetaan myös tyttärensä Latifa al-Maktoumin julmasta kohtelusta.

Dubain hallitsija on saanut 55 000 puntaa muun muassa luksusasuntobisneksensä tukemiseen.

Dubain hallituksen nimissä oleva yhtiön UK Mission Enterprisen kassaan on kilahtanut 100 000 puntaa ”kuuden tähden” vip-asiakkaita palvelevasta yhtiöstä, jonka postilaatikko löytyy Brittiläisiltä Neitsytsaarilta.

Hulppean kartanon pyörittämiseen tukea

Tilaa hoitava yhtiö Glympton Estates on saanut tukea 25 000 puntaa. Lehden mukaan tila on myyty tässä kuussa Bahrainin pääministerille.

– On melkoisen suututtavaa, että veropakolaiset, jotka ovat vähentäneet minimiin panostanustaan yhteiskuntaan hyvinä aikoina, vaativat apua kun meno kovenee, sanoo kansalaisjärjestö Tax Justice UK:n toimitusjohtaja Robert Palmer.

Monacoon muuttanut monimiljardööri Jim Ratcliffe on saanut yli 600 000 puntaa luksushotelli – ja muotiliiketoimintaansa.

Entisiä huippupoliitikkoja hakijoiden joukossa

Näyttelijä Ian McKellen on myös pubin omistaja. Hänellä on osuus lontoolaisesta Grapes-nimisestä juomapaikasta yhdessä miljonäärin, sanomalehtien omistajan Jevgeni Lebedevin kanssa. Lebedev on hakenut tukea 10 000 puntaa.