Britannia haluaa perustaa Euroopan johtamat merenkulun turvajoukot Persianlahdelle

Pääministeri Theresa Mayn tiedottaja kertoi tiedotusvälineille, että kauppalaivan saartaminen kansainvälisesti tunnustetuilla merireiteillä on omiaan kiristämään maiden välisiä suhteita.

Iranin viranomaisten mukaan Stena Imperion 23-henkinen miehistö on kunnossa. Tankkerin tutkinnan nopeus riippuu viranomaisten mukaan siitä, miten hyvin miehistö tekee yhteistyötä.

Yksi miehistön jäsenistä Suomen konsulitapauksena



Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo Twitterissä, että Suomi tukee Britanniaa kiistassa. Haaviston mukaan hän on keskustellut asiasta puhelimitse Britannian ulkoministeri Huntin kanssa.

Latvian ulkoministeriö on pyytänyt Suomen suurlähetystön konsuliapua brittitankkerin latvialaiselle miehistön jäsenelle, Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle.

Häkkisen mukaan Suomen tehtävä on varmistaa, että latvialaisen miehistön jäsenen oikeudet toteutuvat. Latvian kansalainen on yksi aluksen 23 jäsenestä. Hän on BNN-uutistoimiston mukaan osa aluksen huoltohenkilöstöä.