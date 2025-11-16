Esityksessä pakolaisten palauttamista turvallisiksi katsottuihin maihin helpotetaan.

Britannia aikoo kiristää tuntuvasti turvapaikkapolitiikkaansa osana toimia, joilla maa pyrkii torjumaan luvatonta maahanmuuttoa ja hillitsemään laitaoikeiston kasvanutta kannatusta.

Sunnuntaina annettu työväenpuolueen hallituksen esitys on ottanut mallia Tanskan maahanmuuttopolitiikasta.

– Lopetan kultaisten pääsylippujen antamisen turvapaikanhakijoille, Britannian sisäministeri Shabana Mahmood sanoi lausunnossa.

Nykyisellään pakolaisaseman saa viiden vuoden ajaksi, minkä jälkeen voi hakea pysyvää oleskelulupaa ja ennen pitkää kansalaisuutta. Sisäministeriö aikoo leikata kestoa kahteen ja puoleen vuoteen.

Pakolaisaseman perusteet tarkastettaisiin säännöllisesti ja sen saaneet pyritään palauttamaan kotimaihinsa, kun ne on todettu turvallisiksi.

Uusien sääntöjen mukaan turvapaikan saaneen pitäisi olla maassa 20 vuotta ennen kuin hän voi hakea pysyvää oleskelulupaa.

Turvapaikkahakemusten määrä Britanniassa on ennätyksellisen korkealla. Kuluvana vuonna hakemuksia oli tehty yli 100 000 kesäkuuhun mennessä.

Laitaoikeiston kannatus paisuu

Englannin kanaalin Ranskasta Britanniaan ylittävien venesiirtolaisten määrä on ollut rasite sekä nykyhallitukselle että edeltäneille konservatiivihallituksille. Tänä vuonna yli 39 000 ihmistä on saapunut maahan tätä vaarallista reittiä pitkin.