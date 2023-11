Saksa kiristää turvapaikanhakijoita koskevia sääntöjä – äärioikeistopuolueen kannatuksen kasvu lisää päätöspainetta

Uudistuksista sovittiin viime yön aikana maratonkeskusteluissa liittokansleri Olaf Scholzi n ja osavaltioiden johtajien välillä. He päättivät myös selvittää Saksan mahdollisuuksia siihen, että turvapaikanhakuprosessi tapahtuisi EU:n ulkopuolelta.

Turvapaikanhakijoiden määrä Saksassa on lisääntynyt viime kuukausina, mikä on käynnistänyt kiivaan maahanmuuttokeskustelun. Esimerkiksi paikallisviranomaisilla on ollut vaikeuksia pärjätä kaikkien uusien tulokkaiden kanssa.