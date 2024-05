Kymmeniä tuhansia paennut kodeistaan tulvien takia Brasilian eteläosassa

Brasilian eteläosassa lähes 70 000 ihmistä on paennut kodeistaan tulvien, mutavyöryjen ja rankkasateiden takia, kertoivat maan väestönsuojeluviranomaiset lauantaina.



Tulvat ovat viranomaisten mukaan aiheuttaneet ainakin 57 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 70 on loukkaantunut ja lähes 70 ihmistä on kadonnut.



Yli miljoonalta ihmisellä ei viranomaisten mukaan ollut juomakelpoista vettä.



Vedenpinnat ovat nousseet nopeasti eteläisen Rio Grande do Sulin osavaltion alueella. Vesimassat ovat rasittaneet patoja ja uhkasivat osavaltion 1,4 miljoonan asukkaan pääkaupunkia Porto Alegrea.