Brasilian viidakossa asuvan miehen uskotaan olevan kansansa viimeinen – ainutlaatuinen video näyttää palan hänen eristäytyneestä elämästään

Mies, joka tunnetaan kansansa viimeisenä, on tehnyt selväksi, ettei halua olla yhteyksissä ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Eristäytyneen miehen tarinasta ei tästä syystä tiedetä paljoakaan.

On kuitenkin todennäköistä, että miehen kansa koki väkivaltaisen lopun. Kansan murhasivat luultavasti alueelle asettuneet maanviljelijät 1970- ja 80-luvuilla.

Hylätyt leiripaikat paljastavat paloja miehen elämästä

Miehen hylkäämistä leiripaikoista voidaan päätellä, että hän istuttaa maissia, papaijaa, banaania ja maniokkia. Hän myös metsästää ruuaksi eläimiä ja kaivaa ansakuoppia. Kuopat ovat kaksi metriä syviä ja niissä on pohjalla teräviä seipäitä.

Hylätyt asumukset on rakennettu oljista. Majansa sisälle miehellä on tapana kaivaa kuoppa. Tämän on oletettavasti tarkoitus suojella häntä mahdollisilta hyökkäyksiltä.