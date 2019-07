Alkuperäiskansan johtaja puukotettiin kuoliaaksi hämärissä olosuhteissa – 50 kaivostyöntekijää valloitti heimon kylän: "Alueella absurdeja määriä mineraaleja"

Kylän syrjäinen sijainti haittaa viestintäyhteyksiä, hän kertoi. Paikallinen media on saanut alueelta kuitenkin tietoja, joiden mukaan jotkut asukkaista olisivat palanneet kylään ottaakseen sen takaisin haltuunsa. Tapauksen pelätään johtavan ”verilöylyyn”.

Bolsonaron mukaan alueella "absurdeja" määriä mineraaleja

Yritysmyönteinen presidentti Jair Bolsonaro on luvannut lisätä Amazonin sademetsän alueen kehitystä.

Waiapit asuvat syvällä sademetsässä alueella, jossa on paljon kultaa, rautaa, kuparia ja mangaania. Heidän alueensa on yksi sadoista, jotka Brasilian hallinto varasi alkuperäiskansojen käyttöön 1980-luvulla. Ulkopuolisten pääsy alueella on hyvin rajoitettua.