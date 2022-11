Brasilialle ikäviä uutisia MM-kisoissa – Neymar joutuu sivuun

Perjantaina 25.11. Hollanti–Ecuador klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

Myös oikean puolen laitapakki Danilo on sivussa, kun Brasilia kohtaa Sveitsin maanantaina. Danilollakin on nilkkavaivaa.

– Nämä kaksi pelaajaa eivät ole käytettävissämme seuraavassa ottelussa, mutta kuntoutus on menossa ja tavoitteena on, että he toipuvat pelaamaan turnauksen loput pelit, maajoukkuelääkäri Rodrigo Lasmar kertoi.