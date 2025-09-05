Angelina Jolie yllättää vaalealla polkkatukalla

Angelina Jolie on nähty viime aikoina pitkillä hiuksilla. Uudessa Anxious People -elokuvassa hänen hiuksensa ovat kuitenkin polkkamalliset.
Julkaistu 45 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Näyttelijä Angelina Jolie on tehnyt tyylimuutoksen uutta elokuvaansa varten. 

Näyttelijä Angelina Jolie, 50, nähtiin Anxious People -elokuvan kuvauksissa vaaleilla, polkkapituisilla hiuksilla torstaina Lontoossa. 

Hän oli pukeutunut kokovaaleaan asuun ja viimeistellyt tyylinsä punaisella huulipunalla ja kynsilakalla. 

Kuvausottojen välissä Jolie kuvattiin vanhimman lapsensa, 24-vuotiaan poikansa Maddoxin kanssa. 

Jolie näyttelee elokuvassa sijoituspankkiiri Zaraa. Elokuva on sovitus Fredrik Backmanin samannimisestä, vuoden 2019 ruotsalaisesta romaanista. Elokuvassa näyttelevät myös Aimee Lou Wood ja Jason Segel.

People uutisoi elokuussa, että Jolie laittaisi miljoonakotinsa Los Angelesissa myyntiin ja muuttaisi pois Yhdysvalloista heti, kun hänen lapsensa Knox ja Vivienne täyttävät ensi vuonna 18 vuotta. 

Joliella on ex-miehensä näyttelijä Brad Pittin kanssa myös lapset Pax, 21, Zahara, 20, ja Shiloh, 19. 

Pittin ja lasten välien on kerrottu olevan kireät, sillä Jolie ja Pitt ovat taistelleet avioeronsa jälkeen oikeudessa saakka muun muassa omaisuus- ja huoltajuusasioista. 

Lähde: Page Six, People

